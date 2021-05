Calcio. La Virtus Sanremo piange la tragica scomparsa di Musa Balde

Il 23enne morto suicida nello scorso fine settimana a Torino e che era stato sfortunato protagonista dell’aggressione da lui subita a Ventimiglia alcune settimane fa, aveva collaborato con la Virtus Sanremo Calcio, società dilettantistica della città dei fiori.

La conferma ci arriva da Massimiliano Moroni, storico fondatore della società che, in una nota, ha espresso il cordoglio per la scomparsa di Musa Balde.

“È con tristezza che apprendiamo della morte di un ragazzo che, appena arrivato in Italia, è stato nostro tesserato nella veste di aiuto massaggiatore (la sua passione), alcuni anni fa. Non ce lo saremmo mai aspettati una fine ed un gesto simile. Per noi che l'abbiamo conosciuto, questo fatto ci lascia senza parole. Ci chiediamo cosa lo abbia spinto a ciò. Eravamo a conoscenza della volontà di andare in Francia ma fino a quando è rimasto in un percorso di aiuto e sostegno non ha mai dato problemi del genere”.

“Come società di calcio – termina Moroni - per noi l'inclusione è un valore aggiunto, soprattutto se si hanno le qualità sportive. Alla Virtus come da tradizione non si guarda il colore della pelle o altro, perché i valori dello sport sono un mezzo per includere e non escludere. Ogni domenica si indossa un colore solo quello che unisce, la maglia. A nome dei giocatori, staff e dirigenza biancoazzurra rivolgiamo il nostro pensiero alla sua memoria”.