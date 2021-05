Pallanuoto. La Rari Nantes Savona vince a Palermo e dopo 9 anni torna in Champions League!

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto con il Telimar Palermo, nella piscina Comunale Olimpica di Palermo, l’incontro valevole per la Gara 2della Finale 3° / 4° posto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. Un risultato storico per i savonesi che chiudono così al terzo posto il campionato e si qualificano per la Champions League da cui mancavano dal 2012. 18 a 13 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi , che hanno giocato sempre in attacco e hanno mantenuto costantemente il comando del gioco. Da segnalare le quattro reti a testa messe a segno rispettivamente da Molina, Rizzo e Iocchi Gratta

.Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse,quindi senza la presenza di pubblico.

Questo il tabellino della partita.



TELIMAR PALERMO – CARIGE R.N. SAVONA 13 - 18

Parziali (4 – 4) (5 – 4) (0 – 5) (4 – 5)



TABELLINO

Formazioni

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso 3 (di cui 1 su rigore), Galioto 1,

Di Patti, Occhione, Vlahovic 6 (di cui 2 su rigore), Giliberti 1,

Fabiano, Lo Cascio, Damonte 2, Lo Dico, Migliaccio, Washburn

Allenatore Marco Baldineti



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 1, Maricone, Vuskovic 1, Molina

Rios 4, Rizzo 4, Caldieri, Bruni, Campopiano 2, Fondelli 2, Iocchi

Gratta 4, Bertino, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Vittorio Frauenfelder di Salerno e Massimo Calabrò di

Macerata.



Delegato Fin: Giovanni Del Bosco di Palermo.



Superiorità numeriche:

TELIMAR PALERMO: 6 / 14 + 3 rigori realizzati

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 8 + 2 rigori di cui 1 non realizzato.