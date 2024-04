Rari Nantes Savona. Il presidente Polti sbotta contro l'arbitro: "Non si manca di rispetto al pubblico"

È un Daniele Polti non certo amareggiato per la sconfitta della sua Bper Rari Nantes Savona contro la corazzata Pro Recco quello intervenuto ai microfoni di SvSport al termine della gara della "Zanelli" vinta dai recchellini per 9-6.

A infastidire il presidente biancorosso è stato infatti il comportamento dell'arbitro Luca Bianco di Gavardo (Brescia) che, dopo aver espulso Figlioli per proteste generando la piccata reazione del pubblico savonese, secondo quanto riferito dal massimo dirigente si sarebbe reso protagonista di un gesto non proprio elegante nei confronti della tifoseria di casa: "Gli errori si fanno, non è stata l'espulsione di un campione peraltro anche di onestà e correttezza come Pietro Figlioli - ha spiegato Polti - ma il gesto di questa persona, che ritengo possa essere un professionista, un gesto che non è stato assolutamente da professionista".

Il fischietto lombardo avrebbe infatti portato il dito all'orecchio mimando il gesto del non sentire rivolgendosi agli spalti della "Zanelli": "Queste cose a mio avviso non si fanno in nessun tipo di sport - ha ribadito il presidente - è una mancanza di rispetto verso i giocatori e verso il pubblico".