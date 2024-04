Pallanuoto, la Pro Recco passa a Savona: buon test per la Rari Nantes ad una settimana dallo Spandau Berlino

Sconfitta indolore, ma dal quelle trarre diverse indicazioni utili ad una settimana della decisiva sfida di Len Euro Cup contro lo Spandau Berlino, per la Bper Rari Nantes Savona che ospitava oggi alla "Zanelli" la Pro Recco. Al di là del risultato finale (9-6 per gli ospiti), ininfluente sulla classifica già cristallizzata in vista delle finali scudetto, la sfida tra biancorossi e recchellini ha comunque offerto un gradevole spettacolo con i padroni di casa apparsi in buona forma fisica sebbene un po' troppo disattenti in determinate situazioni di gioco.

Primo tempo all'insegna dell'equilibrio, con la Rari che chiude sotto la frazione: 2-1 per la Pro Recco con il vantaggio ospite arrivato dopo un rigore trasformato da Condemi. Nel secondo tempo immediato allungo recchellino grazie ad una gran giocata di Kakaris. Nicosia e i pali evitano la fuga del team guidato da Sukno e Durdic riporta a -1 i biancorossi, ma a quel punto si erge a protagonista l'arbitro Bianco che sventola un rosso a Figlioli per proteste che fa imbufalire la Zanelli. Il numero 4 savonese, ex di giornata, esce tra l'ovazione del pubblico senza nascondere la propria rabbia per un allontanamento apparso decisamente ingiusto. La Rari perde un pezzo pregiato (con tutta probabilità anche per gara 1 delle sfide scudetto) e Recco coglie così l'occasione portandosi a +3 con un gol su azione e un altro rigore. Prima del riposo, però, Erdelyi accorcia nuovamente le distanze (3-5).

Terzo tempo combattuto con grande intensità, senza gol da ambo le parti ma con la sensazione in casa Savona di una squadra sul pezzo e alla pari contro i più quotati avversari. Nell'ultima frazione di gioco arriva praticamente subito il gol del +3 dei campioni d'Italia e d'Europa, mentre Guidi nell'azione seguente non trova il bersaglio. Con il terzo rigore per Recco che finisce sulla traversa Angelini chiama timeout, ne deriva l'azione che porta in gol ancora Erdelyi per il nuovo -2. Nicosia conserva il risultato, Rocchi in azione solitaria avanza e spara un bolide che non lascia scampo al portiere ospite per un -1 che dura però poco prima che sul fronte opposto vengano ristabilite le distanze.

La gara si conclude di fatto con il gol del +3 di Condemi che batte uno sfortunato Nicosia con l'aiuto decisivo del palo. Va in gol anche l'ex savonese Aicardi prima che capitan Rizzo su rigore diminuisca lo svantaggio della Rari andando a segno in quella che è stata la sua presenza numero 600 in A1 con la calotttina biancorossa (traguardo per il quale nel pre partita ha ricevuto una targa dal presidente Polti e dal vicepresidente Gervasio).