Rari Nantes Savona. Capitan Rizzo arriva a 600 presenze nel giorno del derby contro Recco: "Traguardo bellissimo, ma c'è poco tempo per festeggiarlo"

Oggi pomeriggio, con la partita tra la BPER Rari Nantes Savona e la Pro Recco, il capitano biancorosso, Valerio Rizzo, raggiungerà le 600 partite in Serie A 1 con la calottina biancorossa, unico giocatore nella storia della Rari Nantes Savona.

Un traguardo eccezionale per un atleta che ha portato il nome di Savona nel mondo ed ha i colori biancorossi tatuati sul cuore.

“E’ un traguardo importante e bellissimo. Sono orgoglioso - racconta il capitano - di far parte della storia della Rari, della mia città e della mia famiglia. Da oggi entriamo nell’ultima fase della stagione, molto bella e molto impegnativa. Per questo motivo non c’è tempo per festeggiare, ma dobbiamo concentrarci ed impegnarci al massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.