Calcio, Baia Alassio. Evaristo Beccalossi tra Academy e Prima Squadra: "Ingresso in società? Intanto iniziamo un percorso, poi si vedrà"

Una visita a gennaio, un post con un auspicio del sindaco Marco Melgrati ("Speriamo che il suo interesse per il calcio alassino diventi realtà") e infine la prima iniziativa concreta.

Sono davvero tanti gli indizi che nel corso degli ultimi mesi han fatto sì che il nome di Evaristo Beccalossi fosse legato al calcio alassino.

Pochi giorni fa la Baia Alassio ha infatti ufficializzato l'arrivo dell'Evaristo Beccalossi Academy, il camp estivo che prenderà il via da fine giugno e terminerà nella prima decade di luglio.

Ciò ha ravvivato i rumor sul possibile ingresso in società dell'ex campione dell'Inter, insieme ad alcuni soci lombardi, rumor in parte non smentiti dal diretto interessato.

"Sono molto legato ad Alassio e far sì che l'Academy possa arrivare al "Ferrando" è senz'altro un motivo di soddisfazione. Abbiamo tutti passato un periodo terribile, con tanti bambini costretti in casa e rivederli su un campo da gioco sarà un'emozione davvero particolare.

Le voci sull'ingresso in società? Credo sia importante aver dato via a un percorso con la Baia Alassio. Il resto si vedrà..."