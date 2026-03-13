Giudice Sportivo | Seconda Categoria A e B. Tre le società multate, tutte le sanzioni settimanali

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 8/3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIANETTI PIETRO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SERPILLI DOMENICO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PIAZZA ANDREA (BORGHETTO 1968)
ASSISTENTE ARBITRO
AMMONIZIONE (I INFR)
BLOISE MATTIA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VALENZISE TOMMASO (CARLINS BOYS A.S.D.)
Per comportamento irriguardoso nei confronti del DDG.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONDA DAVIDE (CARLINS BOYS A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BURATTI DAVIDE (ARGENTINA ARMA)
FLORES BARRETO JOHN KEVIN (SAN BARTOLOMEO CERVO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VALENZISE TOMMASO (CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ODDONE MATTEO (ARGENTINA ARMA)
WOLFF HAIMRICH (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IMMORDINO ENGEL BRYAN (VILLANOVESE A.S.D.)
ZOUITA ISMAIL (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SABA MATTEO (ARGENTINA ARMA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
VOLPE RICCARDO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
LULLO GIORGIO (RIVA LIGURE)
NURRA MANUEL (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (II INFR)
INSIRELLO FRANCESCO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ODDO GIORGIO (CARLINS BOYS A.S.D.)
GHAZALI ABDERRAHEIM (SAN BARTOLOMEO CERVO)
DE SOUZA BARRETO GEOVANE JUNIO (BORGHETTO 1968)
AMRANI MOHAMED AMINE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORRELLI LUCA (CARLINS BOYS A.S.D.)
FRANZONE LORENZO (CARLINS BOYS A.S.D.)
BRUNO DANIELE (GOLFO DIANESE 1923)
EZ ZRARI SAAD (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
MARZOGLIO TOMMASO (VILLANOVESE A.S.D.)
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 7/3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CARDUCCI FRANCESCO (CARCARESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SANNA MATTIA (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TAGLIERO LUCA (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DEMBELE MOUSSA (CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORTEROLO GABRIELE (CARCARESE)
GARE DEL 8/3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 BARDINETO
Per aver permesso l'accesso nel terreno di gioco a persone non presenti in distinta.
Euro 50,00 MALLARE
Un proprio dirigente, la cui identità non veniva individuata dal DG, insultava ripetutamente l'arbitro trovandosi a bordo del terreno di gioco pur non risultando nella distinta.
Euro 50,00 PLODIO 1997
Per aver consentito ingresso sul terreno di gioco di persona non presente in distinta che insultava il DG.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/4/2026
ANOBILE VITO (NOLESE R.G. 1946 2001)
Al termine della gara nonostante il divieto oppostogli dall'arbitro entrava nello spogliatoio dello stesso che lo invitava ad uscire non essendo presente sulla distinta della Nolese, con tono aggressivo protestava per l'operato arbitrale si allontanava dallo spogliatoio solo a seguito dell'intervento di un dirigente della Nolese.
AMMONIZIONE (VI INFR)
MUSSO FABIO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GROSSO GIORGIO ENRICO (MALLARE)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARETTI LUCA (NOLESE R.G. 1946 2001)
Dopo aver subito un gol avversario insultava il DG. Dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione continuava, uscendo dal campo, ad insultare l'arbitro.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SIRI MATTEO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (II INFR)
FLORIO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIRAVEGNA DAVIDE (BARDINETO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARELLI STEFANO (NOLESE R.G. 1946 2001)
CALCAGNO STEFANO (SASSELLO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)
CRIVELLO ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TORRENGO ANDREA (BARDINETO)
BERTOZZI FILIPPO (NOLESE R.G. 1946 2001)
CANEVA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VIGANO LORENZO (BARDINETO)
DE LUCA MAURICIO (MALLARE)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
COZMA ROBERT MARIAN (MURIALDO)
FERLAINO MASSIMILIANO (NOLESE R.G. 1946 2001)
MARANGI LUCA (NOLESE R.G. 1946 2001)
CARTA MATTIA RICCARDO (ROCCHETTESE)
CAPASSO EMANUELE ANTONI (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FERRERO GIAN ANDREA (GIUSVALLA F.C.)
GROSSO GIULIO (MALLARE)
BRAZZINO GIACOMO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
VARIO LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PASTORINO TOMASO (ROCCHETTESE)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
INSOLITO FRANCESCO (BARDINETO)
JALLOW AMADOU TIJAN (GIUSVALLA F.C.)
OLIVERI MATTEO (MALLARE)
CELLA ALESSANDRO (MURIALDO)
NERVI ALESSANDRO (MURIALDO)
NOT JACOPO (MURIALDO)
BRIANO LEONARDO (PLODIO 1997)
PERRONE ALESSIO (ROCCHETTESE)
VACCA MATTIA (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GREGORETTI CHRISTIAN (GIUSVALLA F.C.)
PASTORINO CHRISTIAN (NOLESE R.G. 1946 2001)
PALMIERE GIANLUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
VINOTTO LUCA (ROCCHETTESE)
NAJARRO BULEJE ENZO ALBERT (SASSELLO)
CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)