Calcio, Vadese: il nuovo main sponsor è Vado Gateway

La nota del club azzurro granata:

Continua la sinergia tra la ASD Vadese Calcio e le realtà economiche vadesi. Ieri pomeriggio è stato siglato lo storico accordo tra la nostra società e Vado gateway che entra a far parte dei main-sponsor societari.

“ Un accordo importantissimo quello siglato ieri con il dottor Cornetto A.D. di Vado Gateway” dichiarano il presidente Sergio Brunasso e il DG Antonio Saltarelli “Con questo accordo triennale Vado Gateway sosterrà i nostri prossimi progetti sportivi e sociali.

I primi progetti verranno presentati nelle prossime settimane e coinvolgeranno attivamente i nostri concittadini.” Concludono i due “un ringraziamento speciale va a Paolo Bacigalupo che ci ha ospitato nel suo locale per questo importante momento come per la fondazione della società”