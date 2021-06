Rivierauto Galvagno Spa sceglie Alassio ed Eleonora Pedron per il lancio del nuovo Nissan Qashqai: "Elegante, sportivo, bello" (FOTO e VIDEO)

Una cornice elegante per presentare un'auto elegante, ma anche una testimonial d'eccellenza. Il caratteristico Muretto di Alassio è lo scenario scelto da Rivierauto Galvagno Spa per svelare il nuovo Nissan Qashqai, un'auto che in quanto a fascino ed eleganza non ha nulla da invidiare ad una miss:

"Vista la bellezza di questa nuova Nissan, abbiamo scelto Alassio e il suo Muretto come location esclusiva, che ha ospitato le selezioni di Miss Italia - spiega Antonino Pisano, responsabile marketing di Rivierauto Galvagno Spa - per l'occasione non poteva mancare una ex Miss Italia, Eleonora Pedron, che peraltro è cliente Nissan proprio con una Qashqai".

"Sì, possiedo una Nissan Qashqai black edition: un'edizione un po' speciale - fa sapere proprio Miss Italia 2002 - mi piace tantissimo la sua linea: accattivante, sportiva, versatile ed ideale soprattutto per i lunghi viaggi".

Il nuovo Nissan Qashqai, in bella mostra nei pressi dello storico Caffè Roma di Alassio nel pieno rispetto delle normative anti-covid, può vantare un design moderno e dinamico ed un aspetto robusto, ma rimane inconfondibile. Al primo sguardo si riconosce che è Qashqai. Ci sono dettagli di stile molto accattivanti come i nuovi fari a led adesso più sottili, le nuove prese d’aria anteriori e il nome della vettura sui parafanghi anteriori e al centro del portellone posteriore. Esternamente la vettura rimane compatta, ma all’interno c’è molto spazio per il guidatore e per i passeggeri. Anche il bagagliaio ha una grande capienza.

"Il taglio dato da Nissan alla sua nuova Qashqai è decisamente più sportivo - continua Pisano - partendo dai fari completamente a led e più sottili, poi con i fendinebbia a led e la calandra v-style. Sul laterale troviamo un contrasto cromato con il tetto nero e la vernice con un colore a scelta, ma anche un montante C con un vetro interno per aumentare la visibilità".

Il nuovo Nissan Qashqai è la vettura ideale per muoversi in città, ma anche per i lunghi viaggi con la famiglia e gli amici. Salendo a bordo la cosa che colpisce è l’eleganza e la qualità degli interni. I materiali e le rifiniture sono davvero sorprendenti. I sedili sono molto comodi e quelli anteriori hanno la funzione massaggiante che rende i lunghi viaggi comodi e rilassanti. Avviando il motore si capisce che la tecnologia è un altro punto di forza del nuovo gioiello di casa Nissan.

"Mi piace l'eleganza - confessa Eleonora Pedron - mi piace il design, sono molto attenta ai piccoli particolari e ai dettagli e quindi mi è caduto subito l'occhio sugli interni della nuova Qashqai. Anche perché vedendo i tessuti e la pelle mi ricorda un po' la mia linea di calzature che ho iniziato a creare ormai da un paio di anni e sto tuttora continuando".

Il quadro strumenti digitale fornisce tutte le informazioni utili e accessibili in modo chiaro e semplice. Anche il nuovo sistema di infotainment è molto funzionale e intuitivo e il display da 9 pollici è particolarmente comodo. E poi c’è l’Head Up Display con dati e informazioni di viaggio proiettati direttamente sul parabrezza, una cosa che riduce le possibilità di distrarre lo sguardo dalla strada, a vantaggio della sicurezza.

Molto comodo il caricatore Wi-Fi da 15W per ricaricare facilmente e velocemente ogni tipo di smartphone. E proprio lo smartphone diventa uno strumento utile per interagire da remoto con la vettura tramite i NissanConnect Services. È possibile accendere e spegnere le luci della vettura, attivare il clacson o aprire e chiudere la vettura, questo molto utile in caso di consegna sotto casa di acquisti online.

I sistemi di guida autonoma e le tecnologie di sicurezza sono in grado di intervenire in modo più rapido ed efficace di come farebbe qualsiasi guidatore. Una cosa molto importante se si pensa che la maggioranza degli incidenti stradali sono riconducibili a errore umano. Il sistema Nissan ProPILOT assiste il guidatore in fase di accelerazione e frenata e ora interagisce con il navigatore adeguando la velocità ai limiti indicati sui segnali stradali o rallentando nelle rampe di uscita autostradali. Le tecnologie di guida autonoma non si sostituiscono al guidatore, ma estendono le sue capacità di valutazione e intervento. Averle a bordo fa la differenza.

I motori del nuovo Nissan Qashqai sono completamente elettrificati. Da giugno sarà disponibile il 1.3 benzina con tecnologia mild hybrid. Prestazioni brillanti, bassi consumi, basse emissioni e tanti vantaggi come la riduzione o eliminazione del bollo per 5 anni, accesso alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu. A inizio 2022 arriverà l’e-POWER, una tecnologia brevettata da Nissan con un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore benzina che ha il solo compito di fornire energia elettrica. Tutto il piacere della guida elettrica e per la ricarica basta andare al distributore di benzina. Un’idea geniale.