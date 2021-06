Basket. L'Amatori Savona rialza la testa, nessuno scampo per Cuneo

Ritorno immediato alla vittoria per le pappagalline che si impongono tra i teli amici su Cuneo con il punteggio di 74-48!

Inizio di partita con il freno a mano tirato: in difesa le biancorosse fanno tanta fatica a pareggiare il ritmo delle piemontesi, ma grazie a qualche pallone recuperato riescono a correre sul campo trovando canestri facili ed un discreto movimento di palla così da arrivare alla prima sirena avanti di 7 lunghezze sul punteggio di 20-13.

Secondo periodo che inizia meglio del primo, con la coppia Leonardini-Tosi che finalmente riesce a farsi sentire in difesa svegliando anche le compagne, mentre in attacco grazie ad una bella verve le biancorosse piazzano un break interessante per provare a scappare, ma qualche disattenzione di troppo sul finire di periodo non permette di andare negli spogliatoi con un margine più convincente rispetto alle 12 lunghezze alla sirena di metà gara, con il tabellone che recita 39-27. Al rientro dagli spogliatoi le savonesi sembrano aver compreso le direttive dettate da coach Dagliano, piazzando subito una difesa aggressiva e fisica al limite del fallo che ha permesso il recupero di parecchi palloni trovando così canestri facili in contropiede tanto da dare una spallata al match (62-36 al 30’) rivelatasi poi decisiva per le sorti della partita, dopo questo scossone infatti le cuneesi non son più riuscite a controbattere il colpo fino alla sirena finale con il punteggio 74-48.

Da segnalare l’esordio di due giovanissime come Gorini Giulia e Cignoni Sara entrambe del 2005! Discreta prova delle liguri che non iniziano nel migliore dei modi, ma son state poi brave a mettere in campo tutto ciò che veniva richiesto dallo staff. Prossimo appuntamento valido per decretare la squadra Campione del Piemonte domenica 13 giugno a Rivalta Torinese contro “Sardex Teen Torino Basket” alle 18.00.

Serie B Femminile – 13° giornata Amatori Pallacanestro Savona – Granda College Cuneo 74-48 (20-13; 39-27; 62-36)

SAVONA: Gorini, Tosi 13, Pregliasco 2, Poletti 9, Guidetti 1, Cignoni, Sansalone 3, Picasso 6, Paleari 21, Leonardini 13, Zappatore 4, Franchello 2. - All. Dagliano Ass. Cacace – Faranna

CUNEO: Castagna, Ngamene Takousang-k 12, Di Meo 10, Grosso 13, Konango Ndjengules, Pasero 2, Martinengo n.e., Avagnina 8, Marfulli, Dalmasso, Bruschetta 3, - All. Di Meo Ass. Grosso

Classifica: APS 24 pt, Torino Teen Basket 22, Granda College Cuneo 14, Pegli 14, Torino Young 10, Castelnuovo Scrivia 10, Pol. Pasta 8, Bonprix Biellese 2.