Rugby. Inizia il secondo week end di gare, ecco il programma

Siamo al secondo appuntamento dell’attività alternativa, ed è venuto anche il momento dell’esordio per le squadre femminili. Sarà un debutto di tutto rispetto con un interessante confronto extraregionale fra le ragazze del CUS Genova e le piemontesi del Biella, che ormai da anni sono presenti nella categoria femminile. Coppa Italia invece a LaSpezia per l’esordio assoluto del team femminile spezzino che riceverà le Vespe cogoletesi. Intanto continuano i confronti fra squadre giovanili, la linfa del futuro per il rugby ligure, con appuntamenti per tutte le categorie e test a Sant’Olcese, a Genova al Carlini/Bollesan e a La Spezia, ed un doppio confronto pomeridiano al Branega di Genova Prà.





ATTIVITA’ FACOLTATIVA

SENIORES FEMMINILE (domenica 13/06)

CUS Genova – Biella (stadio Carlini/Bollesan ore 14,00 arb. Kamili)

SENIORES FEMMINILE – COPPA ITALIA (sabato 12/06)

RC Spezia – CFFS Vespe Cogoleto (campo Denis Pieroni/LaSpezia ore 15,30 arb.

UNDER 18 MASCHILE (domenica 13/06)

Amatori Genova – Province dell’Ovest (Oval Stadium di Sant’Olcese ore 10,30 arb. Costa)