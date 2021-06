Calcio. Luca Tabbiani trova il professionismo lontano dalla Liguria, il suo Fiorenzuola è stato promosso in Serie C

L'avventura tecnica di Luca Tabbiani nel territorio savonese non è stata dalle più agevoli, ma l'allenatore genovese ha saputo confermare il potenziale che si intravide già nelle esperienze di Vado e Savona, trascinando il Fiorenzuola alla promozione in Serie C.

Dopo il ritorno alla Lavagnese e la chiamata della Genova Calcio, arrivò la telefonata dall'Emilia Romagna per assumere la guida della prima squadra rossonera. Da lì partì un crescendo assoluto con il secondo posto conquistato nella prima stagione e il primato, con il conseguente salto in terza serie, blindato pochi giorni fa.

Grazie al suo 4-3-3, basato su un'impostazione di gioco chiaramente offensiva e con movimenti in campo codificati nei minimi dettagli, Tabbiani ha saputo vincere e convincere insieme ai suoi ragazzi, esaltando le caratteristiche di un giocatore come l'ex Vado Bruschi, autore 30 reti, passato dalle parti del Chittolina come oggetto misterioso poche stagioni fa.

Presenti in organico anche il matuziano Colantonio o tante vecchie conoscenze passate per il ponente ligure come Marco Tognoni ed Edoardo Oneto.