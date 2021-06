Calcio, Savona Fbc: la diretta dell'asta del marchio, NESSUN RILANCIO IL MARCHIO VA A SIMONE MARINELLI

E' tutto pronto presso l'ufficio del curatore fallimentare, Alberto Marchese, per il via dell'asta relativa al marchio del Savona FBC.

ore 14:40 Il vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli è già arrivato in ufficio, mentre la prima notizia è sul numero delle offerte pervenute: non quattro come preventivato, ma tre.

ore 14:45 Confermata anche l'offerta da parte di un gruppo di tifosi. Il rappresentante pochi istanti fa ha varcato la porta.

ore 14:50 IL TERZO GRUPPO FA CAPO A MARCO REPETTO, CONSIGLIERE NEL DIRETTIVO DEL VADO, ECCO IL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO, SECONDO INDISCREZIONI, RICONDUCIBILE A BEPPE COSTA E FRANCO TARABOTTO

L'offerta di Simone Marinelli ammonta a 22000 euro

L'offerta di Marco Repetto è di 22000 euro

L'offerta del gruppo della tifoseria, rappresentato da Massimo Bocchiolo è di 22000 euro.

NESSUNA OFFERTA, IL SAVONA FBC E' DI SIMONE MARINELLI

Spieghiamo quanto accaduto: la prima offerta presentata è stata quella di Simone Marinelli. Non essendoci stati rilanci da parte degli altri acquirenti, il marchio è andato in automatico al vicepresidente biancoblu.

La presenza dei tifosi è apparsa di rappresentanza. Lapidario il commento di Marco Repetto: "Nessuna offerta? Abbiamo cambiato idea, il nostro interesse è venuto meno"

IN AGGIORNAMENTO