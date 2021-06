"L'ho preso io??". Le mancate offerte dei propri concorrenti hanno sorpreso non poco Simone Marinelli, vice presidente del Savona Fbc. Il gruppo dei tifosi, come preventivato non ha messo sul piatto rilanci, mentre ha scatenato più stupore l'immobilismo dell'imprenditore genovese Marco Repetto.

Sceso dall'ufficio del curatore fallimentare, Alberto Marchese, Marinelli ha subito indossato la maglia a strisce biancoblu, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe...