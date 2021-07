Calcio, Legino. Tanto realismo per Fabio Tobia: "Vecchia guardia e giovani per la nuova stagione, non siamo quelli che si scannano sul mercato"

Il Legino ha mantenuto sempre un profilo particolarmente basso durante le campagne di mercato estive. Poche notizie sono filtrate dal “Ruffinengo” nel corso degli ultimi anni, a testimoniare una certa oculatezza da parte del club verdeblu nell'allestimento del proprio organico.

Sarà ancor di più così nell'estate appena iniziata, complice il congelamento dell'ultima stagione dovuto alla pandemia.

“Abbiamo confermato d ifatto la nostra spina dorsale – spiega mister Tobia – penso a giocatori come Romeo, Schirru, Balbi e Semperboni. Inoltre continueremo a puntare come sempre sui giovani , come Saporito o Scalla, arrivato lo scorso dicembre, mentre dallo Speranza dovrebbe essere confermato l'ingaggio di Crocetta. Non dimentichiamo inoltre profili come Agate, Perria o l'ex Veloce Giusto.

Un colpo di coda di mercato? Non siamo quelli che si vanno a scannare per un giocatore, ma è chiaro che se dovessero affacciarsi delle opportunità tenteremo di migliorare la nostra rosa”.