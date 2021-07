Calcio, Tornei Estivi. Si chiudono i gironi questa sera: il programma della terza giornata della Savona Cup

Questa sera va in scena la terza ed ultima giornata dei gironi di qualificazione della Savona Cup. Turno che servirà per delineare le classifiche dei due gruppi, in vista dei quarti di finale che si terranno nelle giornate del 12 e 13 luglio. Questo il programma della serata:

GIRONE A

20.30 THE SKUGNIZZI – I TALLA BOYS

21.30 VECCHIA SAVONA 1880 – IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI

CLASSIFICA

IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI 6

VECCHIA SAVONA 1880 4

I TALLA BOYS 1

THE SKUGNIZZI 0

GIRONE B

19.30 BIRRA REAL – LILT BOYS VALLEGGIA

22.30 TIGRES DE ECUADOR – PRO SECCO

CLASSIFICA

TIGRES DE ECUADOR 6

PRO SECCO 6

LILT BOYS VALLEGGIA 0

BIRRA REAL 0