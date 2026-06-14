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Calcio | 14 giugno 2026, 12:19

Calcio | Albingaunia. Mattia Bloise guiderà la formazione femminile

Calcio | Albingaunia. Mattia Bloise guiderà la formazione femminile

La nota bianconera:

L’Albingaunia Sport Albenga è lieta di annunciare che Mattia Bloise sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra Femminile per la stagione 2026/2027. 

A supportarlo in questa nuova avventura ci saranno Alessandro Patrucco, Luca Gasperini, Marina Briozzo e Antonio Brancato, pronti a mettere esperienza, passione e competenza al servizio del gruppo.

A tutto lo staff va il nostro più caloroso benvenuto (o bentornato) e un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione ricca di sfide ed emozioni!

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