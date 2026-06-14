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Calcio | 14 giugno 2026, 18:04

Calciomercato | Ceriale, dopo un anno al Pietra torna Edoardo Prudente

Calciomercato | Ceriale, dopo un anno al Pietra torna Edoardo Prudente

L'annuncio biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di annunciare il ritorno in biancoblù di Edoardo Prudente.

Classe 2007, difensore, "Prudo" è cresciuto all'interno del nostro Settore Giovanile scalando le categorie fino ad arrivare a giocarsi le proprie carte in Prima Squadra. Nella scorsa stagione ha svolto un'esperienza in Eccellenza con il Pietra Ligure, con il quale ha vinto una Coppa Italia.

Ringraziamo la Società ASD Pietra Ligure per averci dato la possibilità di procedere con l'annuncio.

Bentornato, Edoardo!

cs

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