Tornei Estivi | Riparte il 5° Trofeo Città di Albenga, i campioni di Interno Uno devono difendere la corona

Dopo la pausa dedicata a "Continuiamo da 11 metri", questa sera il Quinto Trofeo Città di Albenga torna protagonista sul campo dell'Annibale Riva.

E lo fa con una serata che promette spettacolo, grazie a due ottavi di finale tutti da seguire. Ad aprire il programma, alle 21:00, sarà la sfida tra Drm / Hotel Moresco e I Tagliati, un interessante antipasto prima del match che vedrà opposte Fa Fumme / Tipografia Bacchetta e Interno Uno.

Particolare attenzione sarà rivolta ai campioni in carica, chiamati a reagire dopo un avvio di torneo più complicato del previsto. Da questo momento in poi non ci sono più seconde possibilità: la fase a eliminazione diretta impone massima concentrazione e nessuna possibilità di errore.