Calcio | Il Genoa Club Valbormida Genoana fa suo il Torneo dei Club, battuta la Samp in finale

Grande successo per il Genoa Club Valbormida Genoana, che si è aggiudicato il 2° Torneo dei Club, andato in scena a Millesimo.

La formazione rossoblù ha conquistato il primo posto al termine di un percorso impeccabile, superando tutte le avversarie incontrate lungo il cammino. Nel Girone A il Genoa ha esordito con una convincente vittoria per 2-0 sull'Inter, per poi confermarsi contro il Napoli imponendosi per 2-1 e conquistando così l'accesso alla fase finale.

In semifinale il Genoa Club Valbormida Genoana ha dato prova della propria forza superando nettamente il Milan con il punteggio di 4-1. La finalissima, nel derby contro la Sampdoria, ha regalato emozioni fino all'ultimo istante: dopo una sfida equilibrata e combattuta, i rossoblù si sono imposti ai calci di rigore con il punteggio complessivo di 6-5, alzando così il trofeo davanti ai tanti appassionati presenti.

Classifica finale