CALCIO | LA FEZZANESE SOFFRE MA TORNA IN SERIE D! DECIDE IL RIGORE DI BRUCCINI AL 124'

La Fezzanese conquista la promozione in Serie D al termine di una sfida dalle emozioni infinite contro il Lascaris. I verdi liguri, forti del risultato dell'andata, sembravano avere la situazione sotto controllo dopo un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla splendida girata di Cesarini al 20'.

La squadra di Ponte aveva sfiorato il gol già in diverse occasioni con Nicolini, Bruccini e lo stesso Cesarini, mentre Mazzola si era fatto trovare pronto sulle offensive piemontesi. Nella ripresa, però, la partita cambia volto. Dopo una lunga pressione dei padroni di casa, il Lascaris trova il pareggio al 66' con una sfortunata autorete ospite nata da una carambola sul palo colpito da De Mitri.

I piemontesi prendono coraggio e nel giro di otto minuti ribaltano completamente il risultato: al 76' Achino firma il 2-1 di testa, mentre all'84' Savva realizza il 3-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, portando la sfida ai tempi supplementari.

La Fezzanese accusa il colpo ma non smette di crederci. Nei supplementari le occasioni non mancano, con Scieuzo e Bruccini che provano a riaccendere la speranza. Quando ormai la Serie D sembra scivolare dalle mani dei liguri, arriva l'episodio decisivo: al 122' l'arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di mano in area del Lascaris.

Sul dischetto si presenta il capitano Bruccini che, al 124', non sbaglia. È il gol che vale una stagione intera. La Fezzanese trova il guizzo all'ultimo respiro, evita una clamorosa beffa dopo aver dilapidato il vantaggio accumulato e può finalmente festeggiare il ritorno in Serie D al termine di una battaglia epica e ricca di colpi di scena.