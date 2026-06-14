Tornei Estivi | Elia Iorio e Mattia Selvaggio vincono l'edizione 2026 di "Continuiamo da 11 metri"

E' stata una vera e propria maratona, ma a notte fonda l'“Annibale Riva” di Albenga è riuscito a decretare i vincitori dell'edizione 2026 di "Continuiamo da 11 metri"

La formula del torneo a coppie ha richiamato un grande numero di partecipanti, con decine di formazioni pronte a sfidarsi per accaparrarsi il titolo e la crociera messa in palio.

A salpare, saranno Elia Iorio e Mattia Salvalaggio, "I Totini", capaci di imporsi nel tabellone della manifestazione ingauna e di portare a casa la vittoria.

Alle loro spalle si sono classificati Luca Ardoino e Giacomo Garello, "Bobo Tv", fermati solo nell’atto decisivo.

La serata ha visto la partecipazione di 48 coppie complessive, suddivise in sei gironi, che hanno animato il programma con incontri distribuiti lungo l’intero arco della serata e grande coinvolgimento del pubblico presente.

Un evento che ha confermato ancora una volta il successo di una formula semplice ma altamente spettacolare, capace di mettere al centro il gesto più iconico e imprevedibile del calcio: il tiro dagli undici metri.