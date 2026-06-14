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Calcio | 14 giugno 2026, 18:51

Calciomercato | Il Dego non si ferma, preso anche Emanuele Monni

Calciomercato | Il Dego non si ferma, preso anche Emanuele Monni

Il Dego continua a muoversi con decisione sul mercato, confermando l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Dopo gli innesti annunciati nei giorni scorsi, con il portiere Simone Ghizzardi e il laterale Tubino pronti a mettersi a disposizione di mister Dario Roso, la società biancoblù piazza un nuovo importante tassello, questa volta nel reparto avanzato, assicurandosi le prestazioni di Emanuele Monni.

L'attaccante classe 2001 è reduce dal campionato vissuto in Eccellenza con la Voltrese. Cresciuto con i colori della Cairese, Monni ha militato nelle sei stagioni precedenti nelle fila del Bragno.
 

Redazione

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