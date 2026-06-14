Calciomercato | La Priamar riparte da Pescio, Amato e Casassa

La nota rossoblu:

Comincia con le riconferme il mercato della Priamar!

La società rossoblu ha infatti ufficializzato le prime operazioni del neo direttore sportivo Vittorio Fazio, incentrate principalmente sulla conferma di ragazzi già protagonisti durante la vittoriosa cavalcata dello scorso anno quali Matteo Pescio, Andrea Amato e Tommaso Casassa.

Tre giocatori che di fatto rappresentano dei pilastri, a conferma che la società di Roberto Grasso vuole dare primariamente continuità al progetto tecnico e al percorso fatto finora con questo gruppo.

“La società Priamar comunica essere stato trovato l’accordo per il proseguo del rapporto con Matteo Pescio, Andrea Amato e Tommaso Casassa.

Tre giocatori fondamentali dentro e fuori dal campo che siamo orgogliosi di avere ancora con noi: Matteo, capitano e alla 4^ stagione in maglia rossoblu, al pari di Andrea, vice capitano e goleador della squadra e Tommy, vero e proprio talismano di questo gruppo con ancora 0 sconfitte collezionate con la nostra maglia addosso.

A tutti e 3 la società augura le migliori fortune e di potersi togliere ancora tante soddisfazioni insieme.”