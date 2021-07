Calciomercato. Il Savona fa sul serio, dopo Anselmo fatta anche per Giaretti e Macagno

La nota biancoblu:

La società Asd Pro Savona calcio comunica che nella giornata odierna è stato raggiunto l’accordo per la riconferma con i seguenti giocatori della passata stagione: Gabriele Eretta (difensore) Simone Guarco (difensore) Andrea Cosentino (difensore) Emanuele Bresciani (portiere) Alessio Bisio (difensore) Giacomo Puddu (centrocampista).

Nel contempo segnala anche i nuovi arrivi che rispondono ai seguenti nomi: Anselmo Lorenzo (attaccante) dal Pietra Ligure, Macagno Manuele (attaccante) dalla Vadese, Giaretti Lorenzo (portiere) ex di Veloce e Albenga, reduce dall'esperienza negli stati uniti

Inoltre attualmente le conferme relative allo staff tecnico sono le seguenti: Roberto Conti (preparatore dei portieri), Cristian Cattardico (allenatore) a cui si aggiunge la new entry di Massimiliano Marzano con la qualifica di collaboratore tecnico.

Nei prossimi giorni la “triade” operativa formata dal vice-presidente Marinelli, dal direttore generale Sinopia e dal responsabile dell’area tecnica Calistri continueranno nell’opera di ultimazione della composizione dell’organico biancoblù; inoltre prosegue anche l’implementazione dello staff tecnico del settore giovanile che vedrà altre leve affiancarsi a quella del 2006 già presente quest’anno e che nella prossima stagione si allenerà in contemporanea con la prima squadra per fare in modo che i suoi elementi più promettenti possano essere già pronti ad un eventuale inserimento con i grandi.