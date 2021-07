Calciomercato, Vado. UFFICIALE: Ecco Anselmo, Di Salvatore e Lo Bosco

Come previsto è stata giornata di annunci per il Vado, con tre ulteriori innesti di mercato.

I nomi sul piatto non rappresentano soprese, dato che di fatto erano già filtrati nelle scorse ore.

Fumata bianca quindi per Leonardo Di Salvatore, esterno offensivo classe 1999, per l'esterno Andrea Anselmo, ex Albenga e nell'ultima stagione al Ligorna e per il centravanti Loreto Lo Bosco, in arrivo dalla Sanremese, pur non presente oggi pomeriggio al Chittolina.

In dirittura d'arrivo, ma non ancora ufficiale, l'ingaggio di Gabriele Di Salvatore, mentre saluta i rossoblu Riccardo D'Antoni.