Calcio, Bragno. Ferraro: "A breve novità dirigenziali. tre giocatori non sarebbero stati riconfemati"

Ancora qualche giorno e anche il Bragno dovrebbe iniziare a premere il piede sull'acceleratore in vista della nuova stagione sportiva.

A confermarlo è mister Flavio Ferraro: "Nell'ottica del processo di rafforzamento dirigenziale contiamo di poter comunicare novità importanti nei prossimi giorni. Il nostro obiettivo è infatti puntellare il Bragno in ogni sua componente, non solo a livello di organico.

A tal proposito ci tengo a fare una precisazione. Rispetto a quanto ho letto - spiega Ferraro - devo sottolineare come diversi giocatori, pur avendo offerto il loro contributo nell'ultimo campionato, e per i quali va il mio ringraziamento, non sarebbero stati comunque riconfermati. Parlo di Favara, Cavallone e Romano. Tutti i e tre i ragazzi hanno dato qualcosa per il raggiungimento dell'obiettivo, ma ribadisco che non avrebbero fatto parte della rosa 2025/26.