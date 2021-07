Calcio, Savona. Ora è ufficiale, i biancoblu giocheranno al "Ruffinengo". In calendario un'amichevole tra gli Striscioni e il Legino

La nota ufficiale del club del presidente Grenno:

"La società Asd Pro Savona calcio comunica che nella prossima stagione la prima squadra disputerà le proprie gare casalinghe al campo Ruffinengo.

“Dopo che si è acceso un potente focus sulla situazione strutture per la società biancoblù – afferma il presidente Grenno – abbiamo trovato alcune aperture da parte di società limitrofe tra cui il Legino del presidente Carella che vorrei ringraziare pubblicamente per averci messo a disposizione, fatte chiaramente salve le priorità della sua società, il campo per poterci iscrivere al campionato. Inoltre, al fine di prevenire eventuali situazioni incresciose in vista della ricostruzione del settore giovanile da parte della Pro Savona, abbiamo convenuto che eventuali ipotesi di passaggi di ragazzi tra le due società siano affrontate, se possibile preventivamente, da Fabio Tobia per conto del Legino e Marino Calistri per la Pro Savona”.

Infine all’interno dell’accordo tra le due società, troverà spazio anche una partita amichevole tra le due compagini in fase di pre campionato nella speranza che possa essere una bella festa di sport per la città di Savona