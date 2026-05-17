Calcio | Infinito Vado. Il 3-0 alla Folgore Caratese vale la qualificazione alla semifinale Scudetto

VADO - FOLGORE CARATESE 3-0 (35' Abonckelet, 39' Raffini, 80' Arras)
49' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 3-0 LA FOLGORE CARATESE!
47' traversa di Vita su calcio di punizione, Salvalaggio questa volta non ci sarebbe potuto arrivare
45' saranno quattro i minuti di recupero
45' prova di grande serietà dei giocatori rossoblu, nonostante la possibilità della mancata iscrizione in Serie C. Vita e compagni proseguiranno nel loro impegno almeno fino a inizio giugno
44' Salvalaggio evita il poker a firma De Rinaldis, l'ex portiere della Fezzanese vola all'incrocio
41' Stampi per Pisanu, chiude le sostituzioni Sesia
38' Cecchinato per Lupinacci, quarto cambio per Sesia
37' problemi per Aprile, entra Lepore
36' LA CHIUDE ARRAS IN CONTROPIEDE! DESTRO CHIRURGICO IMPRENDIBILE PER SALVALAGGIO! IL VADO E' A POCHI MINUTI DALLA QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE SCUDETTO!
31' Gjonaj trova il super riflesso di Bellocci, gran parata dell'estremo rossoblu
30' Sesia lancia il giovane Patrick Lazzarini, esce Rosa. Risponde la Folgore con Masi per Bellia
28' ammonito Rosa
27' Piantoni per Lops, mister Belmonte effettua una nuova sostituzione
26' traversa sfiorata da Vita per il possibile 3-0, fiato per Raffini: entra Arras
20' ammonito Binous
18' bel riflesso di Bellocci sul tiro deviato di Gjonaj, prova a serrare i tempi la Folgore
16' cambio Vado, in campo Mirko Lazzarini per Abonckelet. Sesia chiama il passaggio al 3-4-3
10' Binous lavora bene per Forchignone, sul secondo palo il numero 10 dei lombardi calcia a lato da posizione favorevolissima
8' replica subito Gjonaj, tiro cross privo di misura
7' Vado a centimetri dal terzo gol, Aboncklet crossa per Raffini, colpo di testa centrale respinto da Salvalaggo
6' il rinvio non perfetto di Bellocci permette alla Folgore Caratese di imbastire un'azione rapida, Binous però spreca tutto
4' Folgore molto offensiva in questa ripresa, praticamente sono quattro gli attaccanti schierati da Belmonte
3' Destro di Vita inc aduta, blocca Salvalaggio
1' Gjonaj e Binous in campo , escono Capelli e Campani
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi
45' ci sarà un minuto di recupero
39' IL RADDOPPIO DEL VADO! AZIONE SONTUOSA PER LA SQUADRA DI SESIA INNESCATA DA CICCONE E RIFINITA DA DE RINALDIS A FAVORE DEL TAP IN DI RAFFINI!
35' VADO IN VANTAGGIO! ABONCKELET! RIPARTENZA VELOCE DEI ROSSOBLU, MAGICO VITA NELL'ASSIST PER LA MEZZ'ALA NUMERO 10, PERFETTA ANCHE LA CONCLUSIONE A BATTERE SALVALAGGIO
32' ammonito Alluci, clima acceso in campo, nessuna delle due ci sta a perdere
28' ritmi non trascendali in questa fase, manca lo spunto giusto in rifinitura su entrambi i fronti
18' gol annullato al Vado, posizione irregolare di De Rinaldis, bravo a servire Vita per il tap in. L'assistente ha alzato la bandierina con forte ritardo
16' una ventina i sostenitori scesi dalla Lombardia per assistere alla sfida, gli spettatori totali si aggirano sulle 200 presenze
14' punizione di Tremolada insidiosa, la battuta non trova deviazioni, Bellocci è bravo a distendersi
6' Vado comunque propositivo in questo avvio, Abonckelet giù in area, il direttore di gara lascia correre
2' ecco la rivoluzione forzata per Sesia. Alfiero e Alluci nel pacchetto difensivo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
VADO: Bellocci, Pisanu, Raffini, Ciccone, Vita, Abonckelet, De Rinaldis, Lupinacci, Alfiero, Allucci, Rosa.
A disposizione: Gattuso, Arras, Bussaglia, Gulinelli, M. Lazzarini, Boldarin, Cecchinato, P. Lazzarini, Stampi.
Allenatore: Sesia
FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Aprile, Castellano, Forchignone, Campani, Biondini, Lops, Bellia, Tremolada, Capelli
A disposizione: Spada. Scrivanti, Gjonaj, Pio, Binous, Masi, Mutanda,Lepore, Piantoni.
Allenatore: Belmonte
Arbitro: Fermo di Torre Annunziata
Assistenti: Calce di Cassino e Riccobene di Enna