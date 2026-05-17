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Calcio | 17 maggio 2026, 16:55

Calcio | Infinito Vado. Il 3-0 alla Folgore Caratese vale la qualificazione alla semifinale Scudetto

A segno Abonckelet, Raffini e Arras

Calcio | Infinito Vado. Il 3-0 alla Folgore Caratese vale la qualificazione alla semifinale Scudetto

VADO - FOLGORE CARATESE 3-0 (35' Abonckelet, 39' Raffini, 80' Arras)
 

49' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 3-0 LA FOLGORE CARATESE!

47' traversa di Vita su calcio di punizione, Salvalaggio questa volta non ci sarebbe potuto arrivare

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' prova di grande serietà dei giocatori rossoblu, nonostante la possibilità della mancata iscrizione in Serie C. Vita e compagni proseguiranno nel loro impegno almeno fino a inizio giugno

44' Salvalaggio evita il poker a firma De Rinaldis, l'ex portiere della Fezzanese vola all'incrocio

41' Stampi per Pisanu, chiude le sostituzioni Sesia

38' Cecchinato per Lupinacci, quarto cambio per Sesia

37' problemi per Aprile, entra Lepore

36' LA CHIUDE ARRAS IN CONTROPIEDE! DESTRO CHIRURGICO IMPRENDIBILE PER SALVALAGGIO! IL VADO E' A POCHI MINUTI DALLA QUALIFICAZIONE ALLA SEMIFINALE SCUDETTO!

31' Gjonaj trova il super riflesso di Bellocci, gran parata dell'estremo rossoblu

30' Sesia lancia il giovane Patrick Lazzarini, esce Rosa. Risponde la Folgore con Masi per Bellia

28' ammonito Rosa

27' Piantoni per Lops, mister Belmonte effettua una nuova sostituzione

26' traversa sfiorata da Vita per il possibile 3-0, fiato per Raffini: entra Arras

20' ammonito Binous

18' bel riflesso di Bellocci sul tiro deviato di Gjonaj, prova a serrare i tempi la Folgore

16' cambio Vado, in campo Mirko Lazzarini per Abonckelet. Sesia chiama il passaggio al 3-4-3

10' Binous lavora bene per Forchignone, sul secondo palo il numero 10 dei lombardi calcia a lato da posizione favorevolissima

8' replica subito Gjonaj, tiro cross privo di misura

7' Vado a centimetri dal terzo gol, Aboncklet crossa per Raffini, colpo di testa centrale respinto da Salvalaggo

6' il rinvio non perfetto di Bellocci permette alla Folgore Caratese di imbastire un'azione rapida, Binous però spreca tutto

4' Folgore molto offensiva in questa ripresa, praticamente sono quattro gli attaccanti schierati da Belmonte

3' Destro di Vita inc aduta, blocca Salvalaggio

1' Gjonaj e Binous in campo , escono Capelli e Campani

SECONDO TEMPO
 

46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' ci sarà un minuto di recupero

39' IL RADDOPPIO DEL VADO! AZIONE SONTUOSA PER LA SQUADRA DI SESIA INNESCATA DA CICCONE E RIFINITA DA DE RINALDIS A FAVORE DEL TAP IN DI RAFFINI!

35' VADO IN VANTAGGIO! ABONCKELET! RIPARTENZA VELOCE DEI ROSSOBLU, MAGICO VITA NELL'ASSIST PER LA MEZZ'ALA NUMERO 10, PERFETTA ANCHE LA CONCLUSIONE A BATTERE SALVALAGGIO

32' ammonito Alluci, clima acceso in campo, nessuna delle due ci sta a perdere

28' ritmi non trascendali in questa fase, manca lo spunto giusto in rifinitura su entrambi i fronti

18' gol annullato al Vado, posizione irregolare di De Rinaldis, bravo a servire Vita per il tap in. L'assistente ha alzato la bandierina con forte ritardo

16' una ventina i sostenitori scesi dalla Lombardia per assistere alla sfida, gli spettatori totali si aggirano sulle 200 presenze

14' punizione di Tremolada insidiosa, la battuta non trova deviazioni, Bellocci è bravo a distendersi

6' Vado comunque propositivo in questo avvio, Abonckelet giù in area, il direttore di gara lascia correre

2' ecco la rivoluzione forzata per Sesia. Alfiero e Alluci nel pacchetto difensivo

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

VADO: Bellocci, Pisanu, Raffini, Ciccone, Vita, Abonckelet, De Rinaldis, Lupinacci, Alfiero, Allucci, Rosa.

A disposizione: Gattuso, Arras, Bussaglia, Gulinelli, M. Lazzarini, Boldarin, Cecchinato, P. Lazzarini, Stampi.

Allenatore: Sesia
 

FOLGORE CARATESE: Salvalaggio, Samotti, Aprile, Castellano, Forchignone, Campani, Biondini, Lops, Bellia, Tremolada, Capelli

A disposizione: Spada. Scrivanti, Gjonaj, Pio, Binous, Masi, Mutanda,Lepore, Piantoni.

Allenatore: Belmonte
 

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata 

Assistenti: Calce di Cassino e Riccobene di Enna

Lorenzo Tortarolo

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