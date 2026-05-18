Calcio | Playout Prima Categoria. Il Cisano sbatte su Metani, tutto rinviato al ritorno in casa del Borghetto

La sfida tra Cisano e Borghetto, valida per l'andata della finale playout, si è chiusa a reti inviolate, al termine di 90 minuti combattuti e ricca di episodi, in cui entrambe le squadre hanno avuto momenti favorevoli senza però riuscire a trovare la via della rete.

L’avvio è subito vivace, con il Borghetto più intraprendente nei primi minuti e già pericoloso in transizione. Il Cisano cresce con il passare del tempo, ma la prima frazione resta equilibrata, segnata soprattutto da occasioni importanti non sfruttate: la più clamorosa arriva al 41’, quando Basile si presenta al tiro trovando la risposta del portiere Metani, con la palla che si stampa sul palo e attraversa tutta la linea senza entrare.

Il Borghetto non resta a guardare e risponde con iniziative da palla inattiva e conclusioni dalla distanza, sfiorando il vantaggio con una punizione insidiosa di Di Crescenzo. Il primo tempo si chiude così senza recupero e con il punteggio fermo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un episodio chiave: il Cisano resta in dieci uomini per la doppia ammonizione rimediata da Gattuso, situazione che cambia l’inerzia della gara e costringe i padroni di casa a una gestione più prudente.

Nonostante l’inferiorità numerica, è proprio il Cisano ad avere le occasioni più pesanti del match. Al 51’ arriva una traversa clamorosa su sviluppo da calcio d’angolo, mentre poco dopo Metani si conferma decisivo su una punizione di Gagliano. Il Borghetto, dal canto suo, prova a sfruttare gli spazi e va vicino al gol con Di Crescenzo e successivamente con Fruzzetti, senza però trovare la zampata vincente.

La palla del match capita però sui piedi di Mantero, dopo il rigore guadagnato da Gagliano. Metani conferma la sua domenica super respingendo il calcio di rigore.

Reti bianche al novantesimo, tutto rimandato quindi alla gara di ritorno, domenica prossima, allo stadio Oliva.



CISANO - BORGHETTO 0-0

CISANO: Vinci, Enrico, Donà, Mantero, Prudente, Caputo, Gagliano, Gattuso, Basile, Tomao, Ardissone.

All. Porcella



BORGHETTO: Metani, Quartieri, Dileo, Sabia, Sanfilippo, Allisiardi, Gatto, Amendola, Vignaroli, Di Bella, Di Crescenzo.

All. Perrone



ARBITRO: Ponzetto di Genova