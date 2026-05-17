Calcio | Savona da stropicciarsi gli occhi! Praese schiantata 4-0, striscioni in finale regionale playoff

PRAESE - SAVONA 0-4 (48' Nelli, 58' Burchi, 78' Iadanza, 80' Silvestri)

FINISCE QUI! IL SAVONA STRAPAZZA LA PRAESE E VOLA IN FINALE REGIONALE PLAYOFF! AL "BACICCIA-FERRANDO E' 4-0 PER LA SQUADRA DI SARPERO, CHE LA RISOLVE NELLA RIPRESA GRAZIE AI GOL DI NELLI, BURCHI, IADANZA E SILVESTRI

93' c'è gloria anche per Agostino, grande parata a negare il gol della bandiera ai genovesi

90' inizia il recupero, quattro giri di lancetta prima del triplice fischio

85' fallaccio di A. Chiarabini su Durante, Fousfos estrae solo il giallo, parapiglia in campo

83' Fossati per Sassari, penultimo cambio ordinato da Sarpero

80' SILVESTRIII! STRAPOTERE BIANCOBLU A PRA! Ennesima ripartenza degli striscioni finalizzata questa volta da Silvestri! Diagonale millimetrico che dà un bacio al palo prima di insaccarsi alle spalle di Parodi! 0-4 a dieci dal termine!

78' IADANZAAA! LA CHIUDE QUI IL SAVONA! Azione da playstation dei biancoblu! Da Durante a Iadanza, passando per Sassari e Silvestri: giocata tutta di prima che libera l'ex Albissola davanti a Parodi, è 0-3 al "Baciccia-Ferrando"

77' seconda girandola di cambi: nel Savona minuti finali per Rolandi e Iadanza, escono Colombo e Raja, per la Praese entra A. Raso al posto di Chiriaco

75' un'altra chance per gli striscioni, che hanno tanti spazi per poter colpire: Durante altruista rimette al centro per Sassari invece di calciare, destro dal limite del numero undici biancoblu che non inquadra lo specchio

73' SAVONA VICINO AL TRIS! Silvestri si mette in proprio da fuori area, sinistro di rara potenza che sbuccia la traversa

70' Praese a centimetri dall'1-2! Traversone morbido di A. Chiarabini, sbuca sul secondo palo il neo entrato Sacchi che, di testa, manda a lato di un soffio

69' a questo punto è Sassari che va a fare la punta centrale, con Silvestri e Durante ad agire alle sue spalle

68' primi cambi del match: tra i genovesi entrano M. Chiarabini e Sacchi, fuori Cova e Giorgi, nel Savona spazio a Durante, lascia il campo tra gli applausi Nelli

63' adesso è la Praese a dover fare la partita, biancoblu a protezione del doppio vantaggio e pronti a pungere di rimessa

58' BURCHIII! HA RADDOPPIATO IL SAVONA! Il numero sette biancoblu apre a destra per Silvestri che restituisce al compagno al vertice dell'area piccola, diagonale rasoterra che fulmina ancora Parodi! Sterzata al match da parte della squadra di Sarpero!

57' PRAESE VICINA AL PARI! Angolo di D. Canovi, incornata di Chiriaco che supera Agostino, decisivo Sassari sulla linea a ribattere di testa

56' altra nitida chance per il Vecchio Delfino! Questa volta è Calcagno a sgasare a destra, pallone arretrato per Silvestri che chiude troppo il destro spedendo a lato

54' si è accesa di colpo la partita! Ci prova la Praese con C. Canovi, si stringono le maglie difensive del Savona con Damonte che subisce fallo all'interno della propria area

52' SILVESTRI SI DIVORA IL 2-0! Ripartenza degli striscioni, Nelli al limite libera Silvestri praticamente a tu per tu con Parodi, ma l'ex Cairese e Celle Varazze tenta un dribbling di troppo perdendo l'attimo per calciare da posizione favorevolissima

51' pesantissima la rete segnata dagli striscioni proprio in avvio di ripresa, genovesi costretti a questo punto a scoprirsi maggiormente per riacciuffare quel pareggio che, alla fine dei supplementari, li qualificherebbe alla finale playoff regionale

50' la risposta della Praese affidata alla punizione dal limite di D. Canovi, sinistro questa volta completamente fuori misura, rimessa dal fondo per Agostino

48' NELLIIII! SAVONA IN VANTAGGIO! Azione prolungata degli striscioni, Calcagno va giù in area invocando il penalty, Fousfos lascia proseguire ed è Nelli, di testa, a staccare più in alto di tutti infilando Parodi! 0-1 al "Baciccia-Ferrando"

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, Praese-Savona è ancora ferma sullo 0-0, tra poco il racconto della ripresa

45' OCCASIONE SAVONA! Punizione tagliata di Raja, respinta corta della retroguardia genovese sui piedi di Sassari, destro in corsa dal limite a botta sicura che esalta i riflessi di un super Parodi, bravo a mettere in angolo

44' Chiriaco duro su Nelli, primo giallo del match all'indirizzo del numero cinque biancoverde

42' cross dalla destra del solito Calcagno, Silvestri in area non addomestica bene di petto perdendo l'attimo per calciare, l'azione prosegue col traversone di Damonte allontanato dalla difesa genovese

37' sta provando ad alzare i giri del motore la squadra di Sarpero, Praese compatta e corta per cercare di chiudere tutte le linee di passaggio

34' Savona pericoloso, Calcagno si libera di Giorgi crossando sul secondo palo, colpo di testa di Sassari a cercare l'incrocio, sfera che si impenna sopra la traversa

32' errore della Praese in uscita, Turone al limite imbuca per Silvestri, sinistro debole controllato da Parodi

31' equilibrio e poca voglia di rischiare su entrambi i fronti, faticano a decollare i ritmi

27' ancora in avanti i biancoblu: Sassari apre a sinistra per Damonte, traversone basso che Nelli, in scivolata, non riesce a raggiungere per questione di centimetri

21' muove palla il Savona, Silvestri in mezzo a premiare l'inserimento di Damonte, colpo di testa in precario equilibrio che non crea alcun problema alla porta di Parodi

18' TRAVERSA DELLA PRAESE! Punizione calciata da D. Canovi, traiettoria insidiosa che si stampa praticamente all'incrocio con Agostino immobile al centro dei pali, brivido per gli striscioni

17' Praese pericolosa in ripartenza, Schirru al limite costretto a usare le maniere forti per frenare A. Chiarabini, chance su palla inattiva per la squadra di Tedone

16' occasione Savona: punizione dalla trequarti di Raja, mischia in area con il pallone che rimbalza sul sinistro di Turone, il portiere di casa non si fa sorprendere bloccando a terra in due tempi

14' timide proteste biancoverdi per un contatto in area su C. Canovi, Fousfos di Albenga fa ampi cenni di proseguire

12' Turone in mezzo a cercare Nelli, Parodi in uscita allontana con i pugni subendo anche fallo, punizione per la Praese

9' partenza decisa da parte del Savona, costretto a vincere entro i 120' per poter accedere alla finale regionale playoff: corner di Raja a rientrare, libera la difesa genovese

6' spunto a sinistra di Sassari, la sfera arriva sul destro di Raja che strozza troppo il destro da fuori, nessun problema per Parodi

3' striscioni con l'artiglieria pesante fin dal primo minuto: Silvestri e Sassari giocano alle spalle di Nelli, nella Praese c'è Falsini come punto di riferimento avanzato, ai lati D. Canovi e A. Chiarabini

1' si parte con circa cinque minuti di ritardo! Gremita la tribuna del "Baciccia-Ferrando", massiccia la presenza di tifosi giunti da Savona per sostenere i biancoblu di Sarpero

PRIMO TEMPO

Formazioni :

PRAESE: Parodi, M. Raso, Giorgi, C. Canovi, Chiriaco, De Simone, A. Chiarabini, Fiorucci, Falsini, D. Canovi, Cova. A disposizione : Masone, Giavarra, Trucco, Orlando, A. Raso, Serra, Di Gennaro, Sacchi, M. Chiarabini. Allenatore : Pedone

SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Burchi, Turone, Nelli, Silvestri, Sassari. A disposizione : Rosasco, Incorvaia, Fossati, Toskaj, Rolandi, G. Raso, Iadanza, Saracco, Durante. Allenatore : Sarpero

Arbitro : Fousfos di Albenga