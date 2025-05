Calcio, Serie D. I playoff sono della Novaromentin, Vado battuto all'inglese

Non arriva il tris playoff per il Vado.

I rossoblu sono stati infatti sconfitti 2-0 dal Novaromentin.

I gol sono arrivati uno a inizio partita, con l'ex Sanremese Alessio Rizzo, e uno nel finale di gara, realizzato dagli undici metri dall'ex Gigi Dodaro.

Un risultato severo per la squadra di mister Boisfer, ma i rossoverdi hanno avuto il merito di trovare in due occasioni la via della rete.

Ora si apre il futuro, in attesa dell'ormai imminente ufficializzazione di mister Roselli e delle prime mosse di mercato.



NOVAROMENTIN - VADO 2-0

MARCATORI: 8' Rizzo, 88'rig. Dodaro



NOVAROMENTIN: Ferrante, Cannistrà, Svystelnyk, Saccà, Dodaro, Rizzo, Bugno, Chelli, Vernocchi, Estrella, Bertoni

A disposizione: Cusumano, Rosato, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Siciliano, Giacometti, Gozzo, Rocco

Allenatore: Gonzalez

VADO: Bellocci, Pisanu, Montesano, Capra, Vita, Michelucci, Abonckelet, Venneri, Donaggio, Troiano, Foglio

A disposizione: Sattanino, Monteverde, Picone, Mameli, Ndianefo, Corengia, Merkaj, Corsa, Prisco

Allenatore: Boisfer