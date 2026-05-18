Calcio | Eccellenza. Il Bogliasco chiede il blocco delle retrocessioni, nel mirino il recupero tra Carcarese e Arenzano

Al momento è difficile prevedere quali possano essere le ripercussioni concrete sui verdetti finali dell’ultimo campionato di Eccellenza, ma il ricorso presentato dal Bogliasco è destinato inevitabilmente a far discutere.

La società biancazzurra, retrocessa in Promozione al termine della stagione appena conclusa, ha infatti depositato le motivazioni del proprio reclamo al Tribunale Federale Territoriale, informando tramite pec anche il Comitato Regionale Liguria e tutte le società che hanno preso parte all’ultimo torneo di Eccellenza.

Il nodo della vicenda riguarda il recupero della sfida tra Carcarese e Arenzano, inizialmente disputata il 12 aprile e sospesa al 36’ del primo tempo per il malore avvertito dal direttore di gara. La partita è stata portata a termine soltanto dopo la disputa della penultima giornata di campionato (il 22 aprile), una scelta che, secondo il Bogliasco, avrebbe compromesso la regolarità del campionato.

Il club levantino sostiene infatti che alcune squadre coinvolte nella lotta salvezza abbiano affrontato gli ultimi turni conoscendo già i risultati delle dirette concorrenti, in violazione del principio di contemporaneità.

Da qui la richiesta avanzata dai biancorossi: il blocco delle retrocessioni oppure, l’allargamento dell’organico del prossimo campionato di Eccellenza da 16 a 18 squadre.

Un’eventualità che coinvolgerebbe direttamente anche la San Francesco Loano, retrocessa la scorsa settimana dopo la sconfitta ai playout sul campo della Voltrese. Al momento dal sodalizio rossoblù non sono arrivate prese di posizione ufficiali, anche se negli uffici dell’Ellena la situazione viene seguita con grande attenzione.