Calcio | Seconda Categoria. Il Sassello parte al meglio nei playoff ripescaggio, Lamberti piega il Recreativo

Buona la prima per il Sassello. La formazione ponentina ha bagnato il debutto nel girone A dei playoff con un colpo esterno pesantissimo, superando per 1-0 il Recreativo . A decidere il match è stata una zampata di Lamberti al 76’, un gol che proietta immediatamente i biancoblu in vetta al girone A.
Questo successo lontano dalle mura amiche ha un valore specifico enorme: la squadra di Musso avrà dalla sua il vantaggio del fattore campo in vista della sfida che, con ogni probabilità, decreterà la regina del raggruppamento.
Il calendario ora prevede una domenica di sosta forzata per i valliguani, durante la quale si sfideranno Vallecrosia Academy e Recreativo. Il Sassello tornerà invece in campo domenica 31, quando ospiterà proprio i ponentini.
L'obiettivo è cruciale: la squadra che si piazzerà al primo posto, dopo la finale con la vincente del girone B, guadagnerà la vetta nella graduatoria dei possibili ripescaggi.
Anche sul fronte levantino le semifinali sono iniziate con un blitz esterno: il Colli 2024 si è infatti imposto per 3-2 sul campo del Recco 2019, in un girone che vede come terza contendente i genovesi del Castelletto.