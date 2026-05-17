Aveva un solo risultato a disposizione il Savona per poter centrare la finalissima playoff di Promozione. In attesa di capire se ci saranno ancora posti disponibili nel prossimo campionato di Eccellenza, la squadra di Sarpero mette a segno il colpaccio in casa della Praese, annichilita nella ripresa con i gol di Nelli, Burchi, Iadanza e Silvestri. Una prestazione da squadra consapevole e matura, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi, come rimarcato dal tecnico biancoblu subito dopo la gara
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Calcio | 17 maggio 2026, 19:59
Calcio. Savona in finale playoff. Sarpero dopo il poker alla Praese: "Battuta la squadra più forte del girone. Il mio futuro? Deve dirlo la società, io qui sto bene..."
Striscioni perfetti al "Baciccia-Ferrando", la gioia del tecnico: "Dominio del gioco e chiusura degli spazi, prestazione super. Felice che Iadanza si sia sbloccato"
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