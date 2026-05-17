Calcio | Seconda Categoria. Scatta il girone di ripescaggio, Sassello impegnato sul campo del Recreativo

Nel pomeriggio odierno prenderà il via il girone di ripescaggio di Seconda Categoria, un percorso utile a definire le eventuali ammissioni al prossimo campionato di Prima Categoria.
Uno scenario che potrebbe aprirsi sia in caso di promozione della Fezzanese in Serie D, sia per effetto di fusioni societarie o mancate iscrizioni che libererebbero ulteriori posti disponibili.
Tra le squadre coinvolte ci sarà anche il Sassello, inserito in un triangolare che comprende Recreativo e Vallecrosia. Il cammino dei valbormidesi inizierà oggi alle 15:00 al “Ferrando” di Cornigliano, dove affronteranno proprio la formazione genovese.
L’esito della prima gara sarà determinante anche per la definizione del calendario delle successive due giornate del mini-girone, che completerà il quadro delle contendenti al possibile ripescaggio.