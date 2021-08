Calcio, Savona. Il Bacigalupo entra nella querelle elettorale. Prima pizzata per la squadra biancoblu

Uno stadio in condizioni disastrose e le elezioni amministrative comunali sullo sfondo: un mix pressochè perfetto per scatenare il dibattito politico in tempo di campagna elettorale.

Il presidente del Savona, Enzo Grenno, da vecchio lupo di mare del mondo sportivo e politico, ha già espresso la propria volontà di non farsi tirare per la giacchetta, attraverso il comunicato pubblicato nella serata di ieri in merito all'imminente presentazione del project financing per la ristrutturazione dell'impianto.