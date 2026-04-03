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Calcio | 03 aprile 2026, 17:42

Calcio | Tornei Estivi: Fa Fumme c'è, iscrizione confermata per il Quinto Trofeo Città di Albenga

Calcio | Tornei Estivi: Fa Fumme c'è, iscrizione confermata per il Quinto Trofeo Città di Albenga

Lo “zoccolo duro” delle formazioni più competitive dell’area ingauna ha confermato la propria presenza al Quinto Trofeo Città di Albenga di calcio a sette, segno dell'alto livello della competizione che si disputerà dal primo giugno sul terreno dell'Annibale Riva.

Tra le squadre più attese ci sono senza dubbio i ragazzi di “Fa Fumme”, che conoscono alla perfezione il rettangolo verde teatro del torneo, per buona parte protagonisti con la maglia dell'Albingaunia.

Non a caso, a posare per la foto di rito insieme a Emanuele Scorsone e Loris Giunta, si sono presentati il presidente Capezio, accompagnato dai vice presidenti  Vittorio Bacchetta e Jacopo Fabiano.

Redazione

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