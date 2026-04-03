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Calcio | 03 aprile 2026, 12:00

Calcio | Al Savona il test match del Corrent, battuta la Carcarese con i gol di Fabbri e Calcagno

Per i biancorossi rete di Poggi

Matteo Calcagno

Matteo Calcagno

Con la sosta pasquale in vista, Carcarese e Savona si sono ritrovate ieri pomeriggio allo stadio Corrent per un test amichevole, prima di concedere qualche giorno di riposo ai propri tesserati.

A spuntarla è stata la formazione biancoblu, con i gol di Fabbri e Calcagno. A segno per i padroni di casa Poggi


Le formazioni
 

Carcarese: Sciascia, Ricci, Franzino Babliuk, Moretti, Di Mattia, Bertoni, Brovida, Poggi, Kosiqi, Cancellara, Chiarlone

A disposizione: Giribaldi, Ferraro, Galli, Spozio, Briano, Diamanti, Garcia, Berretta, Berruti, Castellano.

Allenatore: Girgenti.
 

Savona: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Raso, Turone, Sassari, Silvestri, Fabbri

A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Toskaj, Iadanza, Baldaccini, Bracco, Fossati.

Allenatore: Sarpero

Redazione

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