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Calcio | 03 aprile 2026, 10:44

Calcio | Vado. Il gol di Raffini avvicina la Serie C: "Un premio per tutti. Meno gol nel girone di ritorno? E' dipeso dal minutaggio" (VIDEO)

Calcio | Vado. Il gol di Raffini avvicina la Serie C: &quot;Un premio per tutti. Meno gol nel girone di ritorno? E' dipeso dal minutaggio&quot; (VIDEO)

Simone Raffini ha aspettato col calma il suo momento.

Dopo un girone d'andata da super protagonista, con ben 10 reti messe a segno, il centravanti emiliano ha visto il suo bottino aumentare con fatica durante la seconda parte di stagione.

Il gol realizzato ieri contro il Chisola "rischia" però di entrare a tutti gli effetti negli annali della storia del Vado, vistto che ha permesso ai rossoblu di proiettarsi a +2 sul Ligorna.

Una soddisfazione che la punta classe 1996 ha voluto condividere con tutti i propri compagni, spiegando anche le motivazioni di un girone di ritorno con meno soddisfazioni a livello di marcature.

Lorenzo Tortarolo

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