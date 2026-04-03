Calcio | Vado. Il gol di Raffini avvicina la Serie C: "Un premio per tutti. Meno gol nel girone di ritorno? E' dipeso dal minutaggio" (VIDEO)

Simone Raffini ha aspettato col calma il suo momento.
Dopo un girone d'andata da super protagonista, con ben 10 reti messe a segno, il centravanti emiliano ha visto il suo bottino aumentare con fatica durante la seconda parte di stagione.
Il gol realizzato ieri contro il Chisola "rischia" però di entrare a tutti gli effetti negli annali della storia del Vado, vistto che ha permesso ai rossoblu di proiettarsi a +2 sul Ligorna.
Una soddisfazione che la punta classe 1996 ha voluto condividere con tutti i propri compagni, spiegando anche le motivazioni di un girone di ritorno con meno soddisfazioni a livello di marcature.