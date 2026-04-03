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Calcio | 03 aprile 2026, 11:06

Calcio | L'Albissole trionfa in Coppa Promozione, gli scatti del 3-0 all'Angelo Baiardo e la festa biancoceleste (FOTOGALLERY)

Le immagini di Gabriele Siri

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