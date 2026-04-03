 / Calcio

Calcio | 03 aprile 2026, 18:56

Calcio | Vado femminile. Il comparto rossoblu cresce tra Prima Squadra, Pulcine e camp estivi

Daniela Patrone con la maglia del Vado

Daniela Patrone con la maglia del Vado

Prosegue il consolidamento del settore femminile del Vado, pronto ad abbinare i risultati agonistici con la valorizzazione del vivaio. Un riconoscimento recente per il lavoro svolto è arrivato dalla  convocazione di Daniela Patrone nella Rappresentativa Femminile per il Torneo delle Regioni, ma Sabrina Traina e Nadia Galliano hanno analizzato ad ampio spettro lo stato attuale dell'intero comparto, dalle categorie giovanili fino alla programmazione futura.

"I risultati ottenuti dalle nostre Pulcine sono incoraggianti. Dopo aver superato la fase interprovinciale, domenica 12 aprile saremo a Santa Margherita Ligure per la fase regionale del torneo nazionale Under 12. Partecipare a questo appuntamento insieme a club come Sampdoria, Genoa e Spezia è per noi un importante motivo di soddisfazione e conferma la bontà del percorso intrapreso con le più giovani.

Per quanto riguarda la prima squadra, l'obiettivo immediato è la sfida contro l’Albingaunia alla ripresa del campionato. Vogliamo fare punti per difendere il secondo posto in classifica, attualmente alle spalle della Sampdoria. Nel frattempo, la società è già proiettata al futuro: stiamo definendo i dettagli per i camp estivi e abbiamo iniziato a programmare la struttura della prossima stagione agonistica."

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium