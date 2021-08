Calcio, Vado. Oggi si è esprime il Consiglio di Stato sul ricorso del Fano. Il ritorno del Vado in D è questione di ore

Dovrebbe essere finalmente arrivato il giorno decisivo per il ritorno in Serie D del Vado.

Oggi è atteso infatti il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Fano dopo l'esclusione dal campionato di Serie C.

Che sia accettato o meno cambia poco per il Vado, dato che o la permanenza in terza serie dei marchigiani, o il ripescaggio della Pistoiese, lasceranno comunque un posto libero in Serie D: il quarto, dopo Borgosesia, Tritium e Nola, quello che spetta proprio ai rossoblu.

Come accaduto la settimana scorsa non è escluso che l'ufficializzazione della LND possa essere differita di qualche ora rispetto alla sentenza, tanto da posticipare a domani la pubblicazione della nota di Lega.