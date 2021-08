Grandi soddisfazioni per la scuderia 'XRallyTeamSanremo' per i risultati della giovane Jessica James

Grandi soddisfazioni in XRallyTeamSanremo. Infatti la Co-Driver transalpina Jessica James, con alle spalle un bel curriculum di rally nonostante la sua giovane età, è stata capace di scendere da un'auto dopo aver dato le note in francese (lingua madre), per poi partire per un'altra gara con un pilota italiano, e di conseguenza leggere le note in italiano, infine in Finlandia dando le note in Inglese ed essere sempre pronta al cronometro riuscendo ad adattarsi perfettamente con il pilota di turno.



"Jess dal momento dell’iscrizione alla gara - spiegano dalla società sportiva - si concentra su tutto il 'lavoro del Co-Driver', non lascia mai nulla al caso e questo ha fatto sì che sia una Naviga cercata nell’ambito rallystico sia in Francia che in Italia. Entrata in XRallyTeamSanremo dal suo esordio e sempre rimasta nel nostro Team anche grazie ad una grande amicizia che ormai ci lega con Stef Oudinot e Myriam Bernabe, mamma di Jess. Notizia di alcuni giorni fa, che ha scaturito entusiasmo e contentezza è che Jessica parteciperà al Rally du Mont Blanc –Morzine al fianco di Gilles Panizzi dal 2 al 4 Settembre a bordo di una Hyundai I20 R5 della CPI Enyolras Racing. Di sicuro sarà una bella sfida per i nomi che saranno alla partenza come Sebastian Loeb e Francoise Delecour. A Jessica James un grande in bocca al lupo da parte di tutti noi".