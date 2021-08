Calcio. Subito ritmo e idee per Pietra e Imperia: i nerazzurri vincono 3-1 nell'allenamento congiunto del "Devincenzi"

Il caldo particolarmente feroce di questi e i carichi della preparazione, alla prova della prima uscita nei novanta minuti di partita, alla lunga si sono fatti sentire. Ma tra Pietra e Imperia la sfida del “Devincenzi” è sembrata a larghissimi tratti tutt'altro che calcio d'agosto.

Ritmi subito intensi e poi calati, anche a causa della consueta, per questo tipo di appuntamenti, girandola di cambi che ha visto protagonista in maggior misura la squadra di Mario Pisano, ma cifra agonistica sempre alta nel corso dei novanta minuti decisi in favore dei nerazzurri da due colpi di capitan Giglio e dalla rete del nuovo acquisto Grazhdani.

Prima rete dell'incontro arrivata al quarto d'ora grazie ad un calcio di rigore per atterramento di Cassata, Giglio dal dischetto calcia alla sinistra di Pastorino che intuisce e devia sul palo ma non è fortunato e il rimpallo lo sfavorisce facendo sorridere la squadra di mister Cortellini.

La quale potrebbe raddoppiare al 40', ma Grazhdani, solo a tu per tu con l'estremo avversario, pecca in lucidità e calcia altissimo. La regola non scritta del gol sbagliato, gol subito è valida anche in questo scampolo di calcio agostano e premia meritatamente il Pietra, che trova il pareggio al 42' con un tiro a giro dell'ex Roda.

Squadre che, come detto, nella ripresa cambiano negli interpreti ma non nella diligenza con cui interpretare l'allenamento congiunto. Così l'Imperia preme al rientro dagli spogliatoi e al 53' Giglio trova il gol del vantaggio, suggellato poi all'85' da Grazhdani con un tocco in mischia a seguito di un calcio d'angolo. E proprio un paio di minuti dopo che la squadra biancazzurra di casa, sempre dopo un calcio piazzato, aveva sfiorato la rete del secondo pareggio.