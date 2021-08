La Sanremese guarda al Comunale: "Presto il ripristino della tribuna. Quando arriverà la Serie C lo stadio sarà pronto per ospitarla"

“Siamo un po' in ritardo, ma ogni componente del club e della squadra sta dando il meglio di sè per farci trovare pronti al momento dovuto”.

Le lancette dell'orologio corrono rapide per la Sanremese, pronta tornare in campo oggi pomeriggio alle 17:30 per la prestigiosa amichevole contro la Sampdoria Primavera.

La costruzione dell'organico affidata a Matteo Andreoletti è stato di fatto portata a termine, ma sono tanti ancora i temi da affrontare per il nuovo assetto societario matuziano, come conferma Luca Fossati, responsabile marketing e commerciale biancazzurro.

Fossati, in città si mormora di novità importanti in arrivo per quanto concerne lo stadio Comunale.

“L'aspetto maggiormente incoraggiante è l'ampia disponibilità al dialogo che abbiamo riscontrato da parte dell'Amministrazione Comunale, un punto di riferimento imprescindibile insieme al Casinò.

Tutte le energie sono concentrate affinchè la tribuna rimasta chiusa possa tornare agibile, unendo l'installazione di nuovi seggiolini nei distinti.

Se per tempistiche burocratiche non riuscissimo ad aprire la tribuna siamo già pronti a installare una tensostruttura temporanea, ma siamo fiduciosi che l'iter possa concludersi per i primi impegni ufficiali”.





I piani del club sono chiari e dichiarati: ritornare nel calcio professionistico. Quando avverrà il Comunale sarà pronto per rispettare i rigidi paletti federali?

“Le ambizioni societarie per i prossimi anni non le abbiamo mai nascoste e a tal proposito ci stiamo adoperando per farci trovare pronti con l'opportuna progettualità. Lo stadio della Sanremese è il Comunale e quando il club tornerà in terza serie giocherà nel proprio impianto”.

Si respira un clima positivo attorno alla squadra, l'entusiasmo è contagioso.