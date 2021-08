Arrampicata. Agostino Bearzi trascina Vertikarcare all'ottavo posto nazionale

Campionato italiano record per Vertikarcare, ad Arco di Trento.

La società Carcare si è classificata all'8º posto nella classifica a squadre. In Italia sono circa 250 le palestre di arrampicata, di queste circa 90 erano presenti ai campionati italiani under 20.

Questo risultato storico è frutto in particolare della vittoria di Agostino Bearzi che si è riconfermato campione italiano per la quarta volta nella sua vita, quest' anno in under 18, specialità Boulder.

Agostino si è classificato terzo nella classifica combinata delle tre specialità, boulder, speed, lead.

Ma anche altri atleti hanno portato punti importanti alla squadra, prendendo parte a ben 6 finali, ottenendo risultati di spicco con 5 atleti diversi:

Oltre a Agostino nel Boulder, Agnese de Micheli la più piccola del team Vrtikarcare, sesta nel Boulder u12, Viola Bergamelli U16 Boulder, terza in qualifica,​ settima in finale.

Viola Bergamelli nella lead, quinto posto finale.

Simone Priano nella lead u18, decimo posto.

Agostino Bearzi nella speed u18, quinto posto.

Fabio Amongero nella speed u16, quinto posto finale.

Ottimo 16esimo posto per Leonardo Ferrario nel Boulder u16;

13esimo posto in combinata per Fabio Amongero, e settimo posto per Viola Bergamelli.

Il coach del team Vertikarcare, Davide Abrile, commenta soddisfatto questi risultati:

"Sono veramente orgoglioso del mio team, e di come abbiamo saputo gestire questi ultimi 18 mesi. Non sono stati facili per nessuno, ma la Vittoria di Agostino, e gli ottimi piazzamenti di tutti i componenti della squadra, dimostrano che anche le piccole società possono competere con le enormi palestre delle più grandi città italiane.

La passione e la determinazione fanno la differenza in tutti gli sport. Evidentemente, con l' aiuto di Tullio Lauretano che mi aiuta durante i corsi, e di Sara Lanteri che mi ha affiancato durante la settimana di campionati italiani giovanili, siamo riusciti a trasmettere la giusta carica e serenità necessari per raggiungere questi risultati".