Calcio. Vado in festa, Jacopo Grossi è stato convocato in Nazionale Under 16

Nuova soddisfazione per il Settore Giovanile del Vado e per tutto l’ambiente calcistico rossoblù, che hanno appreso con orgoglio la notizia della chiamata in Nazionale Under 16 per Jacopo Grossi, centrocampista classe 2006 cresciuto nella Scuola Calcio del Vado, dove da diverse stagioni allena il padre Fabrizio (ex difensore dei rossoblù vadesi negli anni Novanta), e poi approdato, ormai da quattro anni, nelle file del Genoa, di cui è un punto di forza nella formazione Allievi Nazionali diretta da Gabriele Gervasi.

I ragazzi selezionati dal CT Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma e della Nazionale italiana, svolgeranno uno stage di valutazione presso il centro sportivo Novarello-Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, fino al 26 agosto.