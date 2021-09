Calcio, Coppa Liguria. Si parte! Da ponente alla Val Bormida via agli impegni ufficiali in Prima Categoria

Finalmente anche per la Coppa Liguria è arrivato il momento di scendere il campo.

Si partirà dalle 17:00 sul livescore di Svsport.it per arrivare a serata inoltrata.

Andando in ordine di raggruppamento sarà l'Oneglia a battezzare la prima uscita esterna dell'Andora, a Pontedassio alle 18:00, mentre per Borghetto - San Filippo Neri bisognerà attendere fino alle 11:00 per il fischio d'inizio allo stadio "Oliva".

Doppio derby valbormidese nel gruppo C, con Carcarese - Aurora (ore 17:00 allo stadio Brin) e Millesimo - Altarese (ore 20:00 al Comunale).

Alle 18:00, infine, l'attesissimo esordio del Savona in casa del Quiliano & Valleggia, e il derby tra Letimbro e Speranza.

Livescore su Svsport.it