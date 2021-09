Pallavolo. Un premio alla carriera per l'arbitro Luca Sobrero, il riconoscimento sarà consegnato al Torneo Internazionale di Carcare

Quando si è dovuto scegliere il personaggio sportivo al quale assegnare il premio alla carriera, non si è avuto alcuno dubbio a riconoscere al valbormidese Luca SOBRERO questo riconoscimento. Nel presentarne il curriculum sportivo, il presidente della Pallavolo Carcare Michele LORENZO esprime una certa soddisfazione nell’affidare il riconoscimento un valbormidese “All’interno del torneo internazionale trofeo VITRUM&GLASS da qualche anno – commenta il Presidente – si è voluto dar vita ad un riconoscimento alla carriera per chi ha saputo coronare con successi la propria carriera sportiva. L’ultima edizione ha visto assegnare il premio a Cesare Giulio BREGOLI, allenatore della nazionale italiana di Pallavolo femminile. Quest’anno il riconoscimento andrà all’arbitro “made in valbormida” Luca SOBRERO foriero di un curriculum di tutto rispetto e quest’anno abbandona il fischietto per raggiunti limiti d’età.

Il Dr. SOBRERO è nato a Cairo Montenotte il 26 giugno 1966. Vive a Carcare (SV) insieme alla moglie. Lavora come apprezzato medico del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 Savona e dell’Elisoccorso Regione Liguria.

Il suo excursus lo vede Arbitro di Serie A dal 1996 ed Arbitro Internazionale dal 2001. Nel 2011 viene designato per il Campionato Europeo.

E’ designato per importanti incontri internazionali, come ad esempio le gare di European Champions League. Nel 2011 è stato designato per il Campionato Europeo maschile.

Ha arbitrato anche diverse edizioni di World League, 1 Olimpiade Piccoli Stati (2003), 1 Mondiale Boys (2009). 14 finali scudetto, 4 finali di Coppa Italia, 4 finali di Super coppa (maschili e femminili) ben 327 gare di A1. Quest’anno chiude la carriera per limiti d’età.





Quindi si arricchiste di ulteriore valore questo dodicesimo torneo “sempre con noi” che vede l’aggiudicazione del trofeo VITRUM&GLASS – ribadisce il Presidente LORENZO – l’importanza del torneo è caratterizzata dalla partecipazione di squadre professionistiche che militano in serie B alle quali si aggiungono ottime formazioni estere di serie A. In questi ultimi anni il torneo è progressivamente cresciuto nel suo livello di gioco e di questo siamo soddisfatti riuscendo ad ’offrire ad un pubblico più o meno addetto ai lavori, uno spettacolo sportivo difficilmente ammirabile da altre parti. La fa da padrone il confronto delle tecniche di gioco delle 8 squadre provenienti da varie zone d’Italia e dall’estero raffinabili poi in fase campionato.

Quest’anno considerato le restrizioni dovute alle norme anti contagio che ne impedisce la presenza libera del pubblico le gare saranno in diretta streaming. Le squadre partecipanti sono:

Nottolini LUCCA squadra che dal 2018 milita in serie B1

VBC Cheseaux – Svizzera - milita in serie A ha conquistato molti successi in ambito europeo.

VICENZA Volley – società che quest’anno approda nella serie A2. Al torneo partecipa con una B2.

V.C. Tirol Austria milita in serie A - una veterana al torneo, presente ininterrottamente dal 2013, diventati amici di Carcare e nostri graditi ospiti, partecipa alla Bundesliga.

V.B. LINZ Austria – squadra leader del campionato austriaco vincendo gli ultimi 3 campionati nazionali e 3 challenger cup.

CSI Clai Imola – importante realtà della pallavolo emiliana, presente da più di 50 anni, quest’anno partecipa alla B1 nazionale. Al torneo con la loro B2.

Nova Gorica Slovenia – una società di tutto rispetto l’ha vista partecipare alla coppa dei campioni, ha vinto 3 volte il campionato sloveno, e 16 volte è giunta nelle prime 3 posizioni in classifica.

L’ALBA Volley – nostri vicini di casa che si presentano al torneo con la loro rinnovata B2.

In conclusione tracciare la cronistoria di questi ultimi anni del torneo internazionale di pallavolo femminile riservato alla categoria serie B e serie A estere non si può che essere soddisfatti sia della formula che della partecipazione di squadre di buon rango sportivo.

Appuntamento, quindi a Carcare e Cairo Montenotte dal 17 al 19 settembre tutte le gare del torneo internazionale saranno trasmesse in diretta streaming collegandosi al sito www.pallavolocarcare.it